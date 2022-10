Toivo Kaasik: “Piiblist on pärit idee, et terves kehas terve vaim”

Oktoober on suitsetamisest loobumise kuu. Kuigi suitsetamisest loobumine võib osutuda keeruliseks ja tunduda mõnele lausa võimatu, õnnestus pastor Toivo Kaasikul see juba 15-aastasena. Ühel hetkel märkas ta, et tavaline poisikeselik uudishimu suitsu pahvida hakkab muutuma juba nagu harjumuseks. Siis ta otsustaski, et enam ta pläru panema ei hakka.