Kalevipojast inspireeritud kotkas maandus Sakal

Kotka Saka mõisasse sattumise loost rääkides ütles Kaasik, et Aivar Simson oli talle helistanud ja pakkunud välja mõtte, et taiest võiks värskendada ja selle Saka mõisas püstitada. Mõisaomanikule mõte meeldis ja talle meenus Lüganuse endise abivallavanema Arno Rossmani ning Eesti kaevandusmuuseumi tegevjuhi Etti Kagarovi välja pakutud idee. Nimelt räägib Kalevipoja esimene laul “Kalevi tulek” sellest, kuidas Kalev Soomest kotka seljas üle lahe lendab ja Viru randa maandub. “Tore oleks mõelda, et Kalev maandus just siin, Sakal,” ütles Kaasik.