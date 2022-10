Tapa vald valmistab pumplaid ette elektrikatkestuseks

Reede hommikul tegi Tapa Vesi Tamsalu linna Niidu pumplas elektritöid, et pumpla saaks generaatorivõimekuse. See tähendab, et vajadusel võib Niidu pumplat nüüd käivitada ka veeettevõttele kaheksa aasta eest soetatud ratastel elektrigeneraatoriga.