Ligi poole arvele võetud töötutest moodustavad alles verivärsked tööotsijad

"Meie soov on, et iga inimene, kes tahab töötada, saaks tööd teha," rääkis töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool. "Lähikuud saavad olema kindlasti tööturul keerulised, sest prognoosid näitavad, et majandus langeb. Täna peaks iga inimene mõtlema hakkama, et kas ja mida ta veel oskab, mida võiks juurde õppida, milline on tema plaan B juhuks, kui tänast tööd enam pole."