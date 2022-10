Lahingukompanii tegi Rutjal tutvust Carl-Gustafiga

Kompaniiülem Villu Jõemets ütles, et oli väga tegus, intensiivne ja mitmekesine päev ning ilm soosis samuti tegevust.

Ringkoolitus andis kõikidele osavõtjatele hea võimaluse pärast testide sooritamist tutvuda uue granaadiheitjaga Carl-Gustaf M4, seda nii instruktor Ülar Kivilaidi eestvedamisel peetud teoreetilises loengus kui ka hiljem lasketiirus. Kaitseliitlased said uue granaadiheitjaga käe valgeks, lastes alakaliibriga, millele oli lisatud ka helisimulaator, et kaitseliitlane saaks ligilähedase kogemuse relva käitumisest tavamoonaga laskmisel. CG M4 on õlalt lastav 84 mm tagasilöögita granaadiheitja, mida saab laskemoona mitmekesise valiku tõttu edukalt kasutada paljudes lahinguolukordades ja eri tüüpi sihtmärkide puhul. Kergejalaväelane saab seda relva väga edukalt kasutada soomustatud lahingutehnika hävitamiseks.