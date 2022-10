Tapa kultuurikeskuse juht: me peame muutunud olukorraga kohanema

Tapa valla kultuuri­inimeste hulgast kostis esialgu nurinat, kui kõik kultuuriasutused ühe juhtimise alla viidi. “Sundabielu on alati keeruline. See võib õnnestuda, aga võib ka mitte,” lausus Pihlak. Tema on ühendasutusel teine juht ja võttis vastu töö olukorras, kus suur organisatsioon oli juba loodud. “Rahvamaja on elus organism. Seal töötavad inimesed on ka õrnema natuuriga kui mõned teised,” jätkas ta. “Ma väga loodan, et meie kasvame kokku. See on keeruline, ei toimu võibolla kohe. Juhina on ka raske kohe algusest peale kõigi ootustele vastata.”