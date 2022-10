Rahvamajade juhid tunnistavad: väike madalseis on küll

Aseri kultuurimaja tulevik on lahtine, kuid ülejäänud Lääne-Viru väikesed rahvamajad tegutsevad praeguse seisuga edasi.

Üks ütleb, et väikeste rahvamajade juhtidel ja töötajatel on peal masendus. Teine kirjeldab olukorda leebemalt – madalseis olevat. Kolmas leiab, et kui oskad kohaneda, läheb järjest paremini. Täna tähistatakse Eestis muide rahvamajade päeva.