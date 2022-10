Rockvere abilinnapea Maur Kaljusees ütles ajakirjaniku küsimustele vastates esialgu, et pole nii rumalaid küsimusi varem kunagi kuulnud, ja palus vastamiseks aega nädala. Seejärel kommenteeris Kaljusees naerdes, et mujal maailmas on järelevalveseadmete kasutamine juba tavaline praktika ja nutiajastul on lasteaiaõpetajate palgal hoidmine omavalitsusele asjatu kulu.