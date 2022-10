Rakvere Raibe: kossumeeskondi tabas nimemuutmise buum

BC Tarvas sai mitte-Rakvere Tarvaks selle pärast, et eliitmeeskonnana esindab see tervet Lääne-Viru maakonda ja kõiki kaheksat omavalitsust. Aga protokollidesse poleks mahtunud nimi Tapa / Haljala / Kadrina / Vinni / Rakvere v / Rakvere l / Väike-Maarja / Viru-Nigula BC Tarvas ja seepärast jäi lihtsalt BC Tarvas.

Kadrina Tere Karu muutis nime aga korvpalliliidu nõudmisel. Uus nimi on Head Teed, Kadrina Karud. “Meie nõudmisel on konkreetne põhjus,” ütles korvpalliliidu asjapulk, kes soovis jääda anonüümseks, kuid kandis halli pusa, nokatsit kirjaga Nike ja kelle abikaasa nimi on Mari. “Kui Kadrina Karude meeskond esiliigasse tuli, siis me loomulikult tervitasime neid ja seepärast sai pandud ka lisanimi Tere. Nüüd nad aga mängivad liiga hästi ja lähevad nagunii meistriliigasse. Seepärast soovime neile aegsasti head teed.”