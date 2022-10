Ränkraske teekond suitsuvaba eluni

Rääkisime inimestega, kes seljatanud harjumuse tõmmata kopsudesse tubakasuitsu või seda proovinud. Paljudel pole see õnnestunud, paljud on nii-öelda mürki vahetanud ja tarvitavad nikotiini edasi mõnel teisel viisil. Nende lugudega ei soovi me öelda, et üks mürk on parem kui teine. Seda enam, et lõpliku otsuse teeb igaüks alati ise.