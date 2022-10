Galerii ⟩ Tapal kogeti maadlusmattidel võidurõõmu ja valati pisaraid

Esmakordselt läksid maadluspäeval võistlustulle USA sportlased. Võiks arvata, et ookeani taga, kus peamisteks spordialadeks on korvpall, jäähoki või rägbi, pole on kreeka-rooma maadlusel kohta. Vinter lükkas selle väite koheselt ümber ja viitas tõsiasjale, et tänavu sai USA MM-il võistkondlikult nii naiste kui meeste arvestuses esikoha.