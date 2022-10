Galerii ⟩ Oskuslikult paigaldatud lõhkelaeng muutis ohtliku korstna ohutuks kivihunnikuks

"Läks väga hästi – täpselt see suund, mida me tahtsime, sinna ta kukkus" kommenteeris alluvate tööd kapten Urmas Tonto 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljonist. Tonto täpsustas, et enne õhkimist pandi korstna juurde marker. "Sinna peale kukkus ja mitte keegi pole vigastada saanud," lisas ta.

Kuidas saavutati korstna kukkumise õige suund? Tonto tõi välja kolm faktorit: lõhkelaengu paigutus, korstnasse tehtud langetussälgud ja julgestustrossid. Lõhkeainet, dünamiiti, kulus mitte rohkem kui poolteist kilogrammi. Küsimusele, et kui oleks pandud kolm kilogrammi, kas siis oleksid kivid lennanud Rakverre, vastas Tonto, et ega see lõhkeaine mingi imerelv ei ole. "Mida suuremaks pauk läheb, seda vähem me kontrollime, kuhu korsten kukub," selgitas ta ja tõi näite, et kui korstna tagumine jalg ka vigastada saab, siis enam ei tea, mis suunas liikumine toimub.