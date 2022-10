Galerii ⟩ Noorsõdurid võõrustasid Tapal lähedasi

"Oi, ta on ikka väga palju muutunud, palju mehisem on," tunnistas Reena-Rebecca Int ja lisas, et kaugelt ta oma noormeest ära ei tundnud. "Usun, et kõige tähtsam, mida ta endale siit saab, on enesekindlus. Ja meie suhe saab väga hea karastuse ja proovilepaneku."

Reamees Melissa Aljastele tulid külla ema ja võõrasisa. "Ma olen väga uhke – ta on mitu aastat tahtnud teenistusse astuda ja siin ta nüüd on," ütles neiu ema Merilin. Tema hinnangul annab ajateenistus kindlasti palju juurde. "Arendab distsipliini, arvestamist teistega ja kokkukuuluvustunde." Ka võõrasisa Taavi on reamees Aljaste otsusega rahul. "Ma olen kindel, et see on väärt kogemus. Ma ise olen teeninud üheksakümne seitsmendal aastal sidepataljonis ning sellest ajast on kaitseväegi kõvasti arenenud – tehnikat on palju, vorm ja varustus on palju mugavam, ainult saapad ehk näevad samamoodi välja," selgitas Taavi.