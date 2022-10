Päästeameti valvepressiesindaja rääkis, et tegemist oli Lux Express bussiga, kustutustööd lõppesid kell 19.06. Buss liikus Narva suunas. Mis bussiga konkreetselt oli tegemist, ei ole veel teada. Küll aga on teada, et bussis oli 20 reisijat. Päästjad andsid pärast kustutustöid juhtumi edasi politseile ja transpordiametile.