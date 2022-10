Nädala alguses jäävihma õnneks vist ei tule

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilvisus hõreneb. Öö hakul sajab kohati nõrka vihma ja kohati tekib udu. Tuul pöördub põhjakaarde 1-5 m/s, põhjarannikul 3-8, puhanguti kuni 11 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3 kuni +3, rannikul kuni 8 kraadi. Teedel on libeduseoht.