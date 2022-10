Bussipõleng kahjustas teekatet

Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna ida üksuse juhataja Anti Palmi meenutas, et umbes kümme aastat tagasi oli ta nimetatud firma bussis, kui see Moonaküla viaduktil põlema süttis. Mis puudutab pühapäevast põlengut, siis Palmi sõnul tuleb tavaliselt pärast sõiduki põlengut teekatte ülemine kiht välja vahetada. Tõuseb ju sõiduki lausleegiga põlengu puhul temperatuur väga kõrgeks ja teekate saab kahjustada. Palmi pakkus, et nüüdse bussipõlengu tagajärgede kõrvaldamiseks kulub umbes 20 000 eurot. Ta selgitas, et töö teeb kalliks selle väike maht. “Kogu tehnika tuleb väikeseks sutsuks kohale ajada,” sõnas Palmi. Transpordiameti eelarvest nüüdseks teeremondiks vaja minevat raha ei võeta, vaid see saadakse Palmi sõnul kindlustusfirmalt.