Vinni vald ootab ettepanekuid kaasava eelarve summa kasutuseks

Kirjalik ettepanek peab sisaldama esitaja isikuandmeid ja ettepaneku nimetust, kirja tuleb panna, mis on objekti rajamise eesmärki ja miks on objekt oluline. Lisatud peaks olema lühike kirjeldus, millisele Vinni valla vajadusele objekt vastab ning miks on selle rajamine Vinni valla eelarve toel vajalik ja oluline. Samuti kirjeldus, kus ja millal idee ellu viiakse, kui suur on objekti sihtrühm ning kui palju projekt hinnanguliselt maksma läheks. Viimasele tasub võimalusel lisada hinnapakkumised või maksumuse kalkulatsioonid.