PRIA avas uue roheülemineku ja biomajanduse arendamise taotlusvooru

Maaeluminister Urmas Kruuse ütles, et tänases energiakriisis on eriti oluline, et leiame paremaid võimalusi, kuidas kodumaist biogaasi kasutada. "Sellest tulenevalt peame toetama igat seadet ja uut tehnoloogiat, mis aitab taastuvaid bioressursse paremini kasutada," lausus minister. Ta lisas, et toetust saab kasutada ka biojäätmete ja kõrvalsaaduste väärindamiseks.