Juhtkiri: loomad ja inimesed

Tänases lehes on üksjagu juttu loomadest, peaasjalikult inimeste parimatest sõpradest koertest. Kui põlvkondi tagasi oli koer see, kes valvas inimese vara, kes käis inimesega jahil või aitas muul moel, siis tänapäeval on neljajalgne peamiselt lemmik, lihtsalt pereliige ja sõber, mistõttu on muutunud ka inimeste arusaam koerast kui loomast.