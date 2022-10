Tapa valla haridusreformist ausalt ja keerutamata

Tegelikult on põhjusi veelgi. Kuid kõigi nende probleemide lahendamiseks peab olema eesmärk ja selleks eesmärgiks saab olla ainult õppetöö kvaliteedi tõus, Tapa valla õpilaste õpivõimaluste paranemine, sest muidu ei ole sellel kõigel mingit mõtet. Kvaliteeti saab tõsta mitmeti, kuid selge on see, et Tapa vallas tuleb kooliharidusse tulevikus investeerida, ja mitte vähe. Küsimus on, kas vald on selleks valmis ja kas seda ka suudab. Praegu on tunne, et lihtsalt liidetakse ja lahutatakse paberil, et näidata, et tehakse tööd.