Tarvas sai Ventspilsilt poolaja kätte, Karud juhivad esiliigat

Tarva mängude kalender on sattunud alustuseks päris karm, sest järjepanu on vastaseks suured ja tugevad klubid, kelle komplekteeritus ja muud võimalused on Tarvaga võrreldes teiselt planeedilt. Kohe alguses oli mäng Kalev/Cramoga ja viimati Ukraina lipu all ka eurosarjas osaleva Prometeiga, kes oma esimesi kohtumisi Eesti-Läti liigas on võitnud valdavalt üle 50-punktiste vahedega.