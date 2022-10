Näpunäited, kuidas koolivaheajal ennast tõeliselt välja puhata

Egle Tamelyte sõnul annab vaheaeg hingamispausi nii õpilastele, õpetajatele kui ka lastevanematele ja selle käigus saab tasa teha unevõlga, nautida vaba aega ja panna end valmis järgmiseks õppesemestriks.

Tamelyte rääkis, et esimene koolisemester on alati keeruline, sest harjuma peab uue klassi, õppekava ning suuremate nõudmistega, kui olid eelmisel õppeaastal. Samas olevat paljudel keeruline ennast välja lülitada, et lühikese vaba nädalaga puhata ja uut jõudu koguda. "Noored on igapäevaselt ümbritsetud digimaailmast ning see teeb kohati koolirutiinist välja astumise veelgi raskemaks. Samas vajavad noorte ajud just kõige rohkem puhkust, et seedida seni õpitut ja uut jõudu koguda," kõneles Tamelyte.

Egle Tamelyte näpunäited väljapuhkamiseks Võta aega korraliku hommikusöögi söömiseks Koolipäeva hommikud tähendavad tihti seda, et tuleb kodust kiiresti välja tormata, ja seepärast jääb hommikusöök kesiseks. Koolivaheajal võiks võtta aega, et nautida kiirustamata korralikku ja toitvat hommikusööki, et päev saaks piisava ja tervisliku alguse. Jäta piisavalt aega magamiseks Vabadel päevadel tekib kiusatus hilja magama minna ja kaua magada. Kehale oleks aga märksa kasulikum, kui läheksid varem magama, kuid ärkaksid üles samal ajal kui tavapärasel koolipäeval. Nii saad piisavalt und, kuid ei aja sassi oma vara ärkamise rütmi. Samsungi korraldatud hiljutine uuring näitas, et lausa 71% Eesti inimestest magab iga öö vähem kui 8 tundi, ning see ei ole pikaajaliselt kindlasti piisav. Ära veeda liiga palju aega ekraani ees Erinevad nutiseadmed on hea viis ajaveetmiseks, aga vahetult enne magamaminekut tasub need siiski kõrvale panna. Pigem võiks enne uinumist tegeleda millegi rahustavaga ja magamistoa tuled välja lülitada. Väga hästi sobib selleks ka näiteks lugemine. See ongi ju ideaalne aeg kohustusliku kirjandusega järje peale saada! Võta ette väljakutse Võta endale eesmärgiks vaheaja jooksul ära teha mingi ülesanne, töö või väljakutse. Kuna puhkusenädala eesmärk on tegeleda millegi muuga kui koolitööga, ära võta ette liiga keerukaid ülesandeid. Selline ülesanne aitab sul mõtteid koolitöölt mujale viia, kuid samas annab rahulolutunde millegi saavutamisest. Näiteks võid ette võtta pusle lahendamise, Lego kokkupanemise, värviraamatu värvimise või kasvõi puuriida ladumise. Ole aktiivne Liikumine ja värskes õhus viibimine rahustab meelt, on tervislik ning tegelikult võiks seda teha nii puhkuse kui ka kooli ajal.