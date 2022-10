31. oktoobri õhtuks on kavandatud töötoad lastele, millele järgneb Tamsalu kultuurimaja kunstilise juhi Kerli Relli sõnul õuduste ringkäik mööda kultuurimaja. Ta ütles, et niisugune üritus toimub üleüldse esimest korda.

"Et mida need õudused endast saavad kujutama, selgub kohapeal," rääkis Relli. "Ma väga palju ei tahaks seda lahti rääkida. Las see jääb pigem avastamisrõõmuks."