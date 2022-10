Kui rakverlased Szolnokis guljašifestivalil käisid ...

Szolnok paikneb Ungari keskosas Tisza ja Zagyva jõe kaldail. Jász-Nagykun-Szolnoki komitaadi pealinn asub 70 000 elanikuga 11. kohal riigis ja selle lipp – kollane-sinine – on samasugune nagu ümberpööratud Ukraina oma. Kui Eestisse on kliimamuutuste tagajärjel elama tulnud šaakaleid, siis Szolnoki lähedal olevat nähtud musta pantrit.

Szolnoki omavalitsuse välissuhete spetsialisti Anikó Magyari sõnul on Szolnok alati tähtsaks pidanud suhtearendust Eestiga. Eesti NSV päevil oli sõsarlinnaks Tallinn. "1990. aastate algusest püüdis Szolnok mitu korda tulutult seda suhet elustada," rääkis Magyar. "Lõpuks selgus, et Tallinnale sobivaks partneriks võib pidada vaid Budapesti kui pealinna. Szolnok ei välistanud aga võimalust teha koostööd mõne teise Eesti linnaga. Nii tuli Ungari vabariigi Tallinna saatkonnast signaal, et Eesti linn Rakvere on huvitatud Szolnokiga ametliku kontakti loomisest. See juhtus 2000-ndate alguses."