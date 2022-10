Ebakaineid rattureid on ühe enam

Eelmise aastaga võrreldes on alkoholi või narkootilise aine mõju all juhtinute arv kasvanud pea kolme protsendi võrra. Jalgratast on alkoholi või narkootilise aine mõju all juhtinud sagedamini 25–34-aastased inimesed. 6,2 protsenti küsitletutest on teinud seda korduvalt.

Elektritõukeratast on viimase 12 kuu jooksul juhtinud alkoholi või narkootilise aine mõju all aga koguni 20 protsenti täiskasvanud elektritõukerattaga sõitnutest ning pooled neist on teinud seda korduvalt.

Elektritõukeratast on alkoholi tarvitanuna juhtinud sagedamini kuni 34-aastased mehed, eestikeelsed Tallinna ja suuremate linnade elanikud. Kõik elektritõukeratast alkoholi tarvitanuna juhtinud on olnud liiklusreeglitest teadlikud.

"Arvestades elektritõukeratastega juhtunud õnnetuste arvu on alkoholi tarvitanud juhtide arv eriti muret tekitav," nentis transpordiameti liiklusekspert Raul Rom.

Viimase aasta jooksul on elektritõukerattaga sõitjatest enda sõnul sattunud liiklusõnnetusse kolm protsenti küsitletutest, lisaks on üks protsent napilt pääsenud. Ka jalgrattaga sõites on sattunud liiklusõnnetusse kolm protsenti täiskasvanud jalgratturitest ja kaks protsenti on napilt pääsenud. Liiklusõnnetusse või ohtlikku olukorda sattunute osakaal kokku on ajas püsinud vahemikus 4–10 protsenti, olles sel aastal pigem madalamal tasemel

Teisalt on aga kasvanud inimeste osakaal, kes kannavad jalgrattaga liigeldes kiivrit. Tänavuse küsitluse andmetel kannab kiivrit alati või sageli 30 protsenti jalgratturitest, 56 protsenti ei kanna seda aga kunagi. 4–15-aastastest lastest kannavad jalgrattaga sõites kiivrit alati või sageli 81 protsenti.

Elektritõukerattaga sõitjatest kannab kiivrit enamasti või sageli vaid kaheksa protsenti, 83 protsenti ei kanna seda kunagi ja kuus protsenti kannab seda harva. Samas peab 93 protsenti üle 14-aastasest elanikkonnast elektritõukerattaga sõites kiivri kasutamist vajalikuks. 24 protsenti peab seda vajalikuks alla 16-aastaset laste puhul ja 68 protsenti nii laste kui ka täiskasvanute puhul. Elektritõukeratta kasutajate seas on kiivri vajalikkuses veendunuid 89 protsenti, ent 44 protsenti peavad selle olemasolu vajalikuks vaid laste puhul.

Transpordiameti tellitud uuringu korraldas Turu-uuringute AS ja selle käigus küsitleti tänavu septembris 1002 Eestis elavat üle 15-aastast inimest.