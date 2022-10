R.V ehk Rainer Villaku sõnul on tegu otsese järjega eelmisel suvel ilmunud kauamängivale "Nullist saja tuhandeni", mille ta oli andnud välja oma rahaga.

"Tegelikult on mul eesmärk paika pandud, et kolm aastat, kolm albumit, mul ei ole aega, mida raisata," ütleb Villak uue albumi ja tuleviku kohta. "See album räägib sellest, mis sai peale nullist saja tuhandeni jõudmist, ja arendab eelmise albumi teemasid natukene rohkem lahti. Nüüd ma teen sada tuhat aastas, aga mis edasi?" Nõnda lõpetab ta jutu küsimusega iseendale.