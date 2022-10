Riigigümnaasiumi kümnendikele lõimitud õpe meeldib

Seinale riputatud ajajoont tutvustades ütlesid riigigümnaasiumi kümnendikud Eleriin, Mattias ja Merilin, et alul tekitas lõimitud õpe neis segadust, kuid nüüdseks on nad harjunud ja ootavad neljapäevi põnevusega.

Ajajoonest rääkides ütlesid õpilased, et täita tuli palju kriteeriume, aga õppematerjali valmistamine on lõbus ja samal ajal huvitav. Noored juhtisid tähelepanu sellele, et plakatil on väga palju fakte ning suur pluss on, et igaüks saab seda uurima tulla.