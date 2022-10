Mängutubades varitsevad ohud vähenevad

TTJA kommunikatsiooninõuniku Aap Andreas Rebase sõnul on olukord turul võrreldes 2018. aastaga parem, sest ettevõtjad on teadlikumad. Praeguseks on enamik tollal tuvastatud puudustest kõrvaldatud. Selleks on ümber ehitatud atraktsioone, lisatud vajalikke pehmendusi ja barjääre või täiendatud reegleid.