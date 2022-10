Eric Marcus Jaanimets lõpetas kardihooaja hõbedaga

Eric Marcuse isa Urmas Jaanimets ütles, et tänavune hooaeg oli väga rahvusvaheline. Osalejaid oli Lätist, Leedust, Soomest, Ukrainast ja Eestist. Eraldi tõi Urmas Jaanimets esile Rotax Nordic Challenge’i Eesti etapi, kus Eric Marcus saavutas parima eestlasena kolmanda koha. “See on super tulemus, sest lätlastel on palju kõvasid tegijaid ja näiteks etapivõitja osaleb tihti MM-idel,” rääkis Urmas Jaanimets. Treenerist isa sõnul pole väga tavaline, et uues võistlusklassis sportlast kohe selline edu saadab.