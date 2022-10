Lähipäevil püsib õhutemperatuur kindlalt plusspoolel

Neljapäeva öösel on enamasti pilves ilm. Öö hakul sajab mitmel pool vähest vihma, pärast südaööd saju võimalus väheneb. Puhub loode-, läänetuul 2-8, öö hakul põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 5-10 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, pärastlõunal rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 8-12 kraadi.