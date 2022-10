President Lääne-Virumaal ⟩ Alar Karis: ka pärast praegust kobarkriisi peab Eesti püsti jääma

President Alar Karis ütles pärast eilset kohtumist Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste juhtidega ning puitmassi tootmise ettevõtte Estonian Cell juhtkonnaga, et Eesti kui riigi ja kui ühiskonna käekäik sõltub ka sellest, kui tugev on meie ettevõtlus. "Minu jaoks oleks must stsenaarium, kui Eesti ettevõtted satuksid ridamisi raskustesse ja peataksid või lõpetaksid tegevuse. Ka pärast praegust kobarkriisi peab Eesti püsti jääma,“ ütles riigipea.