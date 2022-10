Kohalike omavalitsuste kriisivalmidus paraneb

Päästeameti lisaeelarve projektijuht Maret Rannala ütles, et valitsus eraldab kahe aasta jooksul päästeametile elanikkonnakaitse tõhustamiseks 46 miljonit eurot, millest 17,5 miljonit sai päästeamet tänavu. Raha eest on plaanis luua sireenide võrgustik, suurendada elanikkonna teadlikkust kriisiolukordadest, leida ja märgistada varjumiskohad, moodustada varud ulatusliku evakuatsiooni puhuks ja toetada kohalikke omavalitsusi kriisidega toimetulekul.

Päästeameti peadirektor Tammearu ütles, et elanikkonnakaitse kujundamise eesmärk on Eesti inimese kõikides kriisides ellujäämine. "Ukraina sõja kogemuse tõttu näeme, kui oluline on kaitsta elanikke ja samaväärselt ka nende abistajaid. Inimeste valmisolekut kasvatades tuleme riigina paremini toime ka tsiviilkriisides, näiteks loodusõnnetuste ja inimtekkeliste õnnetuste korral. Meie põhjanaaber on eeskujulik näide, kuid erinevalt Soomest, kus elanikkonnakaitsega on tegeldud juba aastakümneid, ja arvestades tänast julgeolekuolukorda, on meil väga kiire. Seetõttu peame oma elanikkonnakaitse ehitusel olema nutikad, targad ja võimalikult ressursisäästlikud," rääkis ta.