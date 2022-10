Repliik: sisutu loome ja sisujoove

Näen vanu inimesi, kelle nooruses netti ei olnud, aga kes nüüd ägestuvad internetikommentaaride peale, raiskavad aega neile vastamiseks, nagu see midagi muudaks. Ning noori, kes suplevad laikidest valatud dopamiinibasseinis, tarbivad keskendumisvõimet pärssivaid väikevorme söögi alla ja peale ning nimetavad kahesekundilist videot poosetavast tagumikust sisuks.

2000-ndate keskel oli selgemast selgem, et väljend youtuber tähistab inimtüüpi, kel on palju vaba aega, vähe kujutlusvõimet ja patoloogiline tähelepanuvajadus. Praegu on youtuber ja influencer väljendid, mis ei aja kedagi isegi muigama.