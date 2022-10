Märgid lubavad rasket gripihooaega

Gripp ei ole tavaline nohu. Kuigi gripi sümptomid on sarnased teiste viirushaiguste omadega, ei ole see lihtne “külmetushaigus”, vaid võib kulgeda palju raskemalt ja kesta kauem. Gripp on viiruslik haigus, mille tundemärkideks on haiguse järsk algus, kõrge palavik (üle 38 °C), köha, pea-, kurgu- ja lihasvalu või hingamisraskused.