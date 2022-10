Oktoobris on sotsiaalkindlustusamet maksnud ligikaudu 11,37 miljonit eurot pere- ja puudetoetusi ning pensione. Sotsiaalkindlustusameti analüütik Martin Pretke ütles, et sel kuul on Lääne-Virumaal makstud perehüvitisi 6 554 inimesele. Keskmine väljamakse suurus selles piirkonnas oli 117 eurot (nendele, kellele määrati oktoobris ja kellel maksti välja oktoobris).

Ametkonna kommunikatsioonispetsialist Elis Maria Oldekop väitis, et 2022. aasta oktoobrikuu Eesti keskmine perehüvitiste väljamakse suurus maakondade lõikes on 110,5 eurot. Oktoobrikuus on saanud Eestis tervikuna perehüvitist 163 851 perekonda. Tervikuna Lääne-Viru maakonnas on oktoobris perehüvitisi välja makstud 2 262 000 eurot.