Hingusele minev Jaanitalu Singivabrik müüs kõrge vähiriskiga Läti kaupa

Põllumajandus- ja toiduamet kontrollib igal aastal pisteliselt traditsioonilisel viisil suitsutatud liha- ja kalatooteid. Eesmärk on kindlaks teha polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) sisaldus, sest need võivad põhjustada vähki. Pisteline proov võetakse tavaliselt toote valmistaja juures või jaemüügietapis. Käesoleval aastal on analüüsitud 48 sellist proovi. Nõuetele ei vastanud neist veerand ehk 12.