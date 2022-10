Juured tõid kunstnikepaari Loksale tegutsema

Suveharjal aga sai tee Loksale ette võetud, et vaadata, mis meist tegelikult vaid pooletunnise autosõidu kaugusel asub. Ette oli teada, et rokifestivalide korraldaja ja rokipubi pidaja Madis Velström ning tema kunstnikust abikaasa Reet on nõuks võtnud Madise lapsepõlvemaadele tagasi pöörduda ja Loksale veidi teist laadi hingust sisse puhuda.