Elephants From Neptune‘i uus album sai valmis

Elephants from Neptune'i album "Boogieland" on nüüd väljas.

Pärast kuueaastast pausi on Elephants From Neptune tagasi 1970-ndate kõrberokist ja psühhedeeliast inspireeritud neljanda täispika albumiga "Boogieland", mis on neljapäevast saadaval nii digikanalites kui ka CD- ja vinüüliformaadis.