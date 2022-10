Elektrilevi kiirendab päikeseparkide liitumist talgutega

Eelmisel laupäeval toimunud talgutest võttis osa 26 inseneri. Laupäevaku jooksul vaadati läbi 689 mikrotootja taotlust, millest 476 mikrotootjat on võimalik võrku lisada väiketööna ehk ilma võrgus ehitustöid tegemata. 129 mikrotootja liitumiseks on tarvis tugevdada madalpinge- ning 84 mikrotootja liitumiseks on tarvis tugevdada keskpingevõrku. Niisuguseid töölaupäevakuid on plaanis teha ka tulevikus.

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ütles, et töölaupäevak aitas suure sammu edasi teha ja edastada pakkumised mitmetele klientidele, kelle ooteaeg oli väga pikaks veninud. "Loodame, et ületasime sellega nii-öelda pudelikaela ning saame edaspidi kõik taotlused kiiremini rahuldatud. Kindlasti muudab kogu protsessi efektiivsemaks ka äsja kasutusele võetud fikseeritud hind mikrotootjate väiketöödeks ning see, et nüüd on võimalik meie iseteeninduses oma mikrotootmise tööde kulgu ise reaalajas jälgida," rääkis Härm. Alates 24. oktoobrist maksab väiketööna tarbijast mikrotootjaks üleminek 542,40 eurot.