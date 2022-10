Väike-Maarjas hakkas taas särama helkuripuu

Väike-Maarja vallavanema Indrek Kesküla sõnul toimub helkuripuu aktsioon vallavalitsuse ja sisekaitseakadeemia päästekolledži päästekooli koostöös juba aastaid ning on kohalike inimeste seas väga populaarne. "Täna tuletasime nii üksteisele kui ka kogukonnale meelde ohutu liiklemise olulisust. Igaüks võib näidata oma hoolivust ning riputada puu külge helkureid, mis tal üle jäävad. Nii saame koos elada veelgi turvalisemalt, sest liikluses tuleb olla nähtav ja pime aeg on juba kohal," lisas Kesküla.

"Helkuripuu eesmärk on inimestele meelde tuletada, et pime aeg on saabunud ning lihtsaim viis ennast pimedal ajal liikudes kaitsta on helkuri kandmine," sõnas päästekolledži päästekooli vanemspetsialist Ants Rikberg ja julgustas täiskasvanud inimesi lastele eeskujuks olema ning pisikese elupäästja olemasolu ka regulaarselt lastel kontrollima.