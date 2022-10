Noored kooli programmi värvatakse õpetamishuvilisi

Noored Kooli värbamisjuhi Eveliina Otsa sõnul otsitakse programmi kõrgharidusega võimekaid ja lahendusmeelseid inimesi. "Selleks, et Eesti oleks tulevikus hea elukeskkond, peavad kõige võimekamad inimesed panustama hariduse suurte probleemide lahendamisse." Ta lisas, et programmi värvatakse oma ala spetsialiste, juhte ja akadeemiliselt võimekaid ülikoolilõpetajaid, kes usuvad muutuste võimalikkusesse ja julgevad kooli arengul võtta vastutust. Seda kõike selleks, et igal lapsel Eestis oleks võimalus omandada väga head haridust, olenemata sellest, milline on tema vanemate sissetulek või haridustase.