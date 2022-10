Talverehvidena kasutatavatel lamellrehvidel peavad olema tähised

Osaühingu Rehvix töökoja juhtaja Andre ütles seadusemuudatust kommenteerides, et see on bürokraatlik ja kasutu. Ta tõi näiteks, et Hiinas valmistatud rehvidel on mäetipu ja lumehelbe tähis isegi mustri järgi suverehvidel. “Meie kliimasse need ei sobi,” lisas Andre. Mis puudutab teisi talvel kasutatavaid lamellrehve, siis enamikul on neil eespool nimetatud tähised peal. Rakvere ametikoolis autosõitu õpetav Tiit Nõlvak tunnistas, et pole seadusemuudatuse peale veel mõelnud. Ametikooli õppesõiduautodel ja ka sõiduõpetaja isiklikul liiklusvahendil on naastrehvid.