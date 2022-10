MTÜ PAIK otsustas toetada kahte projekti

Et koosolekul oleks kvoorum koos, peab sellest osa võtma üle poole liikmetest. Kolme valla peale on PAIK-il liikmeid 40, kellest Tamsalu kultuurimajja tuli kaks kolmandikku. Väike-Maarja vallavanema Indrek Kesküla sõnul otsustati edasi minna roheliste kogukondade projektiga ja noorteprojektiga, mis tegeleb Pandivere piirkonna mainega.

Roheliste kogukondade projekt on suunatud koolitusele. “Räägitakse väga palju, et meil oleks rohelised kogukonnad, aga pigem on vaja mõtteviisi muutust nii kooliõpilastel, kohalike omavalitsuste töötajatel kui ettevõtjatel. See oleks vaimne hüpe koos Tallinna tehnikaülikooli teadlastega,” selgitas Kesküla.