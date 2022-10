Rongiliikus on tugevasti häiritud, paljud reisid hilinevad

Reisirongiliiklust haldava Elroni kodulehel on vaid lakooniline teade: "Seoses Eesti Raudtee taristurikkega võivad rongid hilineda ja tekkida seisakud. Eesti Raudtee meeskond tegeleb tõrke kõrvaldamisega. Vabandage ebamugavuste pärast."

Lisatud on ka loetelu hilinevate rongide kohta: reisid 224 Tallinn–Narva; 227 Narva–Tallinn, 418 Tallinn–Aegviidu, 215 Tartu–Tallinn, 386 Tartu–Koidula, 334 Tartu–Valga.

Näiteks reisi 224 Tallinn–Narva (17.32–20.10) kohta andis Elron kell 18.16 teada, et rong seisab Kitseküla peatuses 50 minutit teise rongi hilinemise tõttu.

Ilmselt suure koormuse tõttu on häiritud ka Elroni kodulehekülje kasutamine.

"Tegemist on dispetšerside võrgurikkega," ütles Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles ajalehele Postimees, täpsustades, et tegu on sidesüsteemidega, mille kaudu juhitakse raudteetaristu liiklust.