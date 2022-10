Ida-Virumaal pakutakse peagi tasuta HPV koduteste

“Ida-Virumaal on emakakaelavähi sõeluuringu osalusmäär Eesti eri piirkondade võrdluses üks madalamaid, samal ajal on emakakaelavähi haigestumus kõrge,” kommenteeris uuringu vastutav täitja, TAI vanemteadur Piret Veerus ja nentis, et projekti tulemuste põhjal hinnatakse, kas kodutestide pakkumist apteekides võiks tulevikus rakendada ka kogu Eestis ja pideva teenusena.