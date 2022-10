Milleks osaleda muusikaviktoriinil?

Teatrikohvikus korraldab viktoriini teatri helitehnoloog Andres Raja. Iga ürituse tarbeks on ta kampa kutsunud uue kaaslase, kellega kahasse mõeldakse välja küsimused. Igal üritusel on oma märksõna ehk mingi läbiv teema, mis ühendab kõik küsimused tervikuks. Pealkirja all "RT muusikaviktoriin" on asi seal toiminud juba aastaid, sestap on välja kujunenud üsna kindlad seltskonnad, kes võistlevad. Toimub see kord kuus, enamasti teisipäeviti, järgmine on kavas 8. novembril.