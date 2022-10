President Karis harutas Uhtna põhikoolis haridussõlme

Uhtna Põhikoolis töötab kaks Noored Kooli programmi läbinud õpetajat. ​President Karise sõnul on Uhtna põhikool Lääne-Virumaal hea näide sellest, kuidas kool kujundab teadlikult õpilaste õppimis- ja suhtlusoskusi ning kogu personal tegeleb õpilaste juurdekasvuuskumuse arendamisega ehk suurendab laste veendumust oma vaimsete võimete arendatavusest. "Uhtna Põhikooli algatuse eesmärk on arendada noorte, õpetajate ja lapsevanemate sotsiaalseid oskusi. See on olnud nii edukas, et sarnane lähenemine on kasutusel kogu vallas," rääkis riigipea.