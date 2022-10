Rongide hilinemine väntsutas ka kõige väiksemaid

Rong väljus alles pool seitse. "Üritasin Elroni kodulehelt leida infot, aga seal oli ainult see punane kastike, kus oli kiri, et rongid hilinevad. Keegi teadustamas ei käinud, et mis olukord on. Ootasin perroonil lapse, kohvri ja kolme kotiga poolteist tundi," meenutas Eva Laura.