Lääne-Viru üks suuremaid tööandjaid JELD-WEN on sunnitud töötajaid koondama

"Kahjuks on maailmas ning eriti Euroopas toimuv avaldanud mõju ka meie sektorile ning alates augustist on toimunud üsna suured muutused meie klientide tarbimises," tõdes JELD-WEN-i personalijuht Karin Rändla.

"Seoses tellimuste vähenemisega vähenevad mahud ka meie tehase erinevate tooterühmade lõikes," jätkas ta. "Prognoos on siiski optimistlik, mahud on kõige madalamad käesoleva aasta novembris-detsembris. Sealt edasi peaksid hakkama need vaikselt tõusma."