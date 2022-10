Kolumn: mina ajamasina juurde sappa ei seisaks

Homme on kell kümme alles üheksa. Õhtuni on aega justkui tunni võrra rohkem ja eks ole see nii tore. Samas domineerivad nii meedias kui ka näiteks mu sõprade seas arvamused, et milleks seda janti vaja on. Ka Euroopa Parlament otsustas juba 26. märtsil 2019 samas vaimus, et kellakeeramine tuleb lõpetada, teeme seda 2021. aastal. Ent ikka näpime kaks korda aastas osuteid ja kurvastame, rõõmustame või pahandame.